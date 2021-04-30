Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak
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Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak

Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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