Washington yolcuları kongre baskını sırasında yaşadıklarını anlattı

ABD'de Donald Trump destekçilerinin kongre binasını basması ile sonuçlanan protesto gösterileri sırasında başkent Washington 'da bulunan ve Türkiye'ye gelmek için hazırlık yapan yolcular yaşadıklarını anlattı. Kızını ziyaret için İstanbul'a gelen ABD vatandaşı Leigh Byrd "Beni en fazla korkutan şey şehrin dört bir yanında sivil bir huzursuzluk olmasıydı" derken, Ahmet Çuhadaroğlu ise "Oğlumun evinde otururken bir anda dışarıdan sirenler duymaya başladık" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın Washington-İstanbul'a seferini yapan uçağıyla aralarında Türk ve ABD vatandaşlarının olduğu yolcular, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular, uçaklarının hareketine saatler kala Washington'da yaşanan kongre baskını ve sonrasında yaşadıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

"BENİM İÇİN KORKUTUCUYDU"

Kızını ziyaret için İstanbul'a gelen Leigh Byrd, ABD'deki seçim sonuçlarından dolayı mutlu olmayan insanların olduğunu ve onların gösteri yaptıklarını söyledi. Dün gerçekleşen gösteriler hakkında konuşan Byrd, "Önce her şey iyiydi. Barışçıl bir ortam vardı. Daha sonra bu ortam olmadı. Havalimanına giderken yolda çok fazla polis olduğunu gördüm ve havalimanına vardığımda da öyleydi. Çok fazla polis olmasının oluşabilecek her hangi bir olaya karşı önlem olarak bulunduklarını söyledi. Bu benim için korkutucuydu" dedi.

"İNSANLAR SEÇİM SONUÇLARINDAN MUTLU DEĞİLDİ"Kendisini en fazla korkutan şeyin şehrin dört bir yanında sivil bir huzursuzluk olduğunu kaydeden Byrd, "Bunun olacağını aslında biliyorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu değildi. Neyin adil olup olmadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA SİRENLER DUYMAYA BAŞLADIK"Oğlunu ziyaret için eşi ile birlikte ABD'de bulunduğunu ifade eden Ahmet Çuhadaroğlu ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Oğlumun evinde otururken bir anda dışarıdan sirenler duymaya başladık. Cep telefonumuza mesaj geldi. Önce İspanyolca sonra İngilizce mesaj geldi. Belediye Başkanı şehrin genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Daha sonra biz havalimanına gitmek üzere oğlumuz tarafından alındık. Yollar boştu, sakindi. Normalde havalimanına giderken o yallar daha sıkışık olmasına rağmen son derece boşalmıştı. Biz yasaktan önce gittik havalimanına ne olur ne olmaz diye. Yasak sonrasında da her hangi bir trafik sıkışıklığı ile karşılaşmadık. Havalimanı'nda her hangi bir olay görmedik." Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası yapılan protestolar sırasında da ABD'de bulunduğunu belirten Çuhadaroğlu "O zaman birçok mağazanın vitrinini suntalarla kaplamışlardı. Böyle bir olay görmedim bu sefer. Havalimanına geldikten sonra son derece sakindi. Hiç endişelenmedim." şeklinde konuştu.

Aziz ve Evren Kırdar çifti ise "Biz uçağa binmeden 4-5 saat önce duyduk. Trump taraftarları kongreyi basmışlar. Cumhuriyetçiler kongreyi basmışlar. Sanırım silahlı kişiler de varmış. Onları duyduk. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş o gece için. Havalimanı şehir dışında olduğu için bir problem yok. Ama kongre etrafından birçok insan toplanmış vaziyette onları duyduk. Endişelenmedik. Şehir dışındayız" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı