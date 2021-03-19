Washington Wizards - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Utah Jazz maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Utah Jazz maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Utah Jazz hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - UTAH JAZZ MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,Washington Wizards - Utah Jazz maçı, Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Utah Jazz maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

WASHİNGTON WİZARDS - UTAH JAZZ MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 19 Mart Cuma günü oynanacak Washington Wizards - Utah Jazz maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.