WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi
12.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:58
Trump destekçilerinin ellerindeki bayraklarla yürümelerinden görüntüler Toplanan destekçilerden genel ve detay görüntüler Konuşmaların yapılması WASHINGTON - Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi başladı.
Trump destekçilerinin ellerindeki bayraklarla yürümelerinden görüntüler
Toplanan destekçilerden genel ve detay görüntüler
Konuşmaların yapılması
WASHINGTON - Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk