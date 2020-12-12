WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi

Trump destekçilerinin ellerindeki bayraklarla yürümelerinden görüntüler Toplanan destekçilerden genel ve detay görüntüler Konuşmaların yapılması WASHINGTON - Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi başladı.