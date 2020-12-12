WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi
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WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi

12.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:58

Trump destekçilerinin ellerindeki bayraklarla yürümelerinden görüntüler Toplanan destekçilerden genel ve detay görüntüler Konuşmaların yapılması WASHINGTON - Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi başladı.

Trump destekçilerinin ellerindeki bayraklarla yürümelerinden görüntüler

Toplanan destekçilerden genel ve detay görüntüler

Konuşmaların yapılması

WASHINGTON - Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi başladı.

WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi
WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi
WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi
WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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