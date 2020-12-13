Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)
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Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)

13.12.2020 02:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 02:54

Polislerin aldığı güvenlik önlemleri Polislerin göstericilere müdahalesi WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri "Proud Boys" and "Antifa" karşı karşıya geldiler aralarında gerginlik yaşandı.

Polislerin aldığı güvenlik önlemleri

Polislerin göstericilere müdahalesi WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri "Proud Boys" and "Antifa" karşı karşıya geldiler aralarında gerginlik yaşandı.

Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)
Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)
Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)
Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)
Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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