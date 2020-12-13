Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(1)
13.12.2020 02:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 02:54
Polislerin aldığı güvenlik önlemleri Polislerin göstericilere müdahalesi WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri "Proud Boys" and "Antifa" karşı karşıya geldiler aralarında gerginlik yaşandı.
Polislerin aldığı güvenlik önlemleri
Polislerin göstericilere müdahalesi WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri "Proud Boys" and "Antifa" karşı karşıya geldiler aralarında gerginlik yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk