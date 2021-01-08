WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı

08.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:07

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi.

Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: WASHINGTON - Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 23:07:36. #1.14#
title