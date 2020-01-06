: Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?

06.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:12

İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi. Peki bölgede hedef olabilecek ya da ABD tarafından olası savaş durumunda kullanılabilecek noktalar nerede bulunuyor'View on euronews

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