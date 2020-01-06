Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?
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Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?

İran, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi.

06.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:12

, ABD'nin Ordusu Kudüs Gücü Komutanı 'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi. Peki bölgede hedef olabilecek ya da ABD tarafından olası savaş durumunda kullanılabilecek noktalar nerede bulunuyor'View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?
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