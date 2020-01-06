Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor?

06.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:44

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam sözü verdi. Çatışma tehditlerinin yapıldığı dönemde Orta Doğu'da bulunan Amerikan üsleri, tesisleri ve limanları alarma geçti. Pentagon 4 Ocak'ta bölgeye ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.



Peki bölgede hedef olabilecek ya da ABD tarafından olası savaş durumunda kullanılabilecek noktalar nerede bulunuyor? Bölgedeki üslerde kaç Amerikan askeri görev yapıyor? Euronews.com'da Görüntüle