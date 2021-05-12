Washington sokaklarında binlerce kişi Filistin için yürüdü
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Washington sokaklarında binlerce kişi Filistin için yürüdü

Washington sokaklarında binlerce kişi Filistin için yürüdü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı, İsrail ve ABD yönetimine tepki gösterdi.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı, İsrail ve ABD yönetimine tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Göstericiler, burada ABD yönetimine ve ABD Dışişleri Bakanlığına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, Beyaz Saray önüne taşındı.

Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediklerini basın toplantılarında Filistin'i kınamaktan kaçınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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