WASHINGTON - "Seçmen Hakları Yürüyüşü"

Seçmen Hakları Yürüyüşü Yürüyüşe katılanlar WASHINGTON - ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine...