WASHİNGTON - Rusya Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
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WASHİNGTON - Rusya Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı

18.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:59

Rusya'nın Washington'daki Büyükelçilik binasından görüntüler Mariya Zaharova, Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirmesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklindeki açıklaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Washington'daki Büyükelçilik binasından görüntüler Mariya Zaharova, Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirmesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklindeki açıklaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya çağrıldığını belirten Zaharova, "Büyükelçi, istişareler ve ABD ile ilişkilerde neler yapılacağını, nereye gidileceğini analiz etmek için Moskova'ya çağrıldı." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin yaklaşık iki aydır iktidarda bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, "Yeni yönetimin 100 günü yakında tamamlanıyor. Bu da Biden ekibinin hangi konularda iyi olduğunu, hangi konularda iyi olmadığını değerlendirmek için bir sebeptir." yorumunda bulundu.

Zaharova, açıklamasında şunları kaydetti:

"Washington'un son yıllarda çıkmaza soktuğu ve zor durumda olan Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmek için yolların belirlenmesi bizim için önemlidir. Eğer Amerikalılar bununla ilgili risklerin farkındaysa ilişkilerin geri dönüşü olmayan şekilde bozulmasını önlemekle ilgileniyoruz. Bu konular, Dışişleri Bakanlığındaki ve diğer ilgili kurumlardaki istişarelerde Büyükelçi ile ele alınacak."

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

WASHİNGTON - Rusya Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
WASHİNGTON - Rusya Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
WASHİNGTON - Rusya Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
WASHİNGTON - Rusya Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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