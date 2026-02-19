Washington Valisi, ramazan ayını resmen tanıdıklarını açıkladı

WASHINGTON Valisi Bob Ferguson, ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet olduklarını belirterek, ramazan ayını da resmen tanıdıklarını bildirdi.

Washington Valisi Bob Ferguson, sanal medya hesabından ramazan ayının tanınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ferguson, eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını kaydetti. Washington'ın Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu anımsatan Ferguson, ramazan ayını da resmen tanıdıklarını duyurdu. Ferguson, "Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı