Haberler

Washington Valisi, ramazan ayını resmen tanıdıklarını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Washington Valisi Bob Ferguson, eyaletin Müslümanlar için Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak kabul ettiğini ve Ramazan ayını resmen tanıdığını açıkladı.

WASHINGTON Valisi Bob Ferguson, ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet olduklarını belirterek, ramazan ayını da resmen tanıdıklarını bildirdi.

Washington Valisi Bob Ferguson, sanal medya hesabından ramazan ayının tanınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ferguson, eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını kaydetti. Washington'ın Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu anımsatan Ferguson, ramazan ayını da resmen tanıdıklarını duyurdu. Ferguson, "Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı