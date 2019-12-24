Washington Post Yayın Kurulu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir
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Washington Post Yayın Kurulu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir

Kaşıkçı'nın da yazarları arasında olduğu Washington Post gazetesinin yayın kurulu, Suudi Arabistan yargısının Kaşıkçı davasında aldığı kararlara ilişkin, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir" başlıklı bir makale kaleme aldı

24.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:51
Washington Post Yayın Kurulu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir

Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde, adaletle utanmasızca alay eden bir karar aldı." ifadesini kullandı.


Kaşıkçı'nın da yazarları arasında olduğu Washington Post gazetesinin yayın kurulu, Suudi Arabistan yargısının Kaşıkçı davasında aldığı kararlara ilişkin, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir" başlıklı bir makale kaleme aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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