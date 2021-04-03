Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında
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Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel
Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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