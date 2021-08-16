Washington Post'un yayıncısı, Beyaz Saray'a gazetecileri Afganistan'dan çıkarması çağrısı yaptı
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Washington Post'un yayıncısı, Beyaz Saray'a gazetecileri Afganistan'dan çıkarması çağrısı yaptı

Washington Post'un yayıncısı, Beyaz Saray'a gazetecileri Afganistan'dan çıkarması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW Washington Post'un yayıncısı ve CEO'su Fred Ryan, Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesi üzerine, ülkedeki 200'den fazla gazeteci, destek çalışanı ve ailelerinin ülkeden çıkartılması için Beyaz Saray'a çağrı yaptı.

NEW Washington Post'un yayıncısı ve CEO'su Fred Ryan, Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesi üzerine, ülkedeki 200'den fazla gazeteci, destek çalışanı ve ailelerinin ülkeden çıkartılması için Beyaz Saray'a çağrı yaptı.

The Hill'in haberine göre, Ryan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a yazdığı e-postada "New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post adına, Afganistan'da bulunan 204 gazeteci, destek çalışanı ve ailelerinin acilen ABD askerleri tarafından Kabil'in sivil bölgesinden alınarak tahliye uçuşu için havalimanının askeri bölgesine götürülmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ryan, Sullivan'a bu kişilerin tehlike altında olduklarını ve güvenlik için ABD yönetiminin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Beyaz Saray, ağustos başında, Özel Göçmen Programı'nın Amerikan medya kuruluşu çalışanları da dahil olmak üzere risk altındaki Afganları kapsayacak şekilde genişletileceğini açıklamıştı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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