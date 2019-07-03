'Washington Post, terör propagandası yapmakta'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta.

'Washington Post, terör propagandası yapmakta'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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