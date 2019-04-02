Washington Post: Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın Çocuklarına Milyonlarca Dolarlık 'Kan Parası'

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan hükümetinin milyonlarca dolar değerinde konutlar verdiği ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığı bildirildi.

İddialar dünkü Washington Post gazetesinde yayımlandı.

Gazetenin yazarlarından olan Kaşıkçı, Suudi hükümetine eleştirileriyle biliniyordu.

Kaşıkçı, Ekim 2018'de vize işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Riyad yönetimi günler sonra Kaşıkçı'nın "korsan bir operasyon" sonucu öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen 15 kişilik bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.



'Ailenin açıklamalarını sınırlama amaçlı'

Washington Post, Kaşıkçı'nın iki oğlu ve iki kızına yapılan ödemelerin "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesiyle uzun vadeli bir anlaşmaya varma çabasının bir parçası olduğu ve kısmen kamuya yönelik açıklamalarını sınırlama amacı taşıdığı" yorumunu yapıyor.

Kaşıkçı kardeşler, babalarının ölümünün ardından krallığa yönelik sert eleştirilerden kaçınmıştı.

Kaşıkçı'nın çocuklarına liman kenti Cidde'de verilen evlerin her birinin 4 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Gazete, Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah'ın Suudi Arabistan'da yaşamaya devam etmeyi planladığı, ABD'de yaşayan diğer çocukların ise Cidde'deki bu evleri satmak istediklerini yazdı.

Konutlara ek olarak çocukların her birine ayda en az 10 bin dolarlık ödemeler yapıldığı, bunun dışında on milyonlarca doları bulabilecek "kan parası" şeklinde başka ödemeler de yapılabileceği bildirildi.

Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştiğine dair yorumlar yapılmış, Riyad ise bu suçlamaları reddetmişti.

Suudi Arabistan, başlangıçta Kaşıkçı'nın başına gelenlere dair bilgisi olmadığını iddia etmiş, daha sonra ise 5'i idam talebiyle 11 şüphelinin yargılamalarına başlamıştı.