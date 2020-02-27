Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye

27.02.2020 07:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:57

Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.