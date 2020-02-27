Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye
Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.
27.02.2020 07:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:57
Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye'deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.
Kaynak: Dunya.com