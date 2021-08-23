Washington Post: Gıda yardımlarındaki artış milyonlarca Amerikalının açlık sorununu çözemeyebilir
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Washington Post: Gıda yardımlarındaki artış milyonlarca Amerikalının açlık sorununu çözemeyebilir

Washington Post: Gıda yardımlarındaki artış milyonlarca Amerikalının açlık sorununu çözemeyebilir
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bozulan ekonomik koşullar nedeniyle gıda desteğine muhtaç hale gelen milyonlarca Amerikalı için, yardımların artırılmasının sorunu çözmeyebileceği iddia edildi.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bozulan ekonomik koşullar nedeniyle gıda desteğine muhtaç hale gelen milyonlarca Amerikalı için, yardımların artırılmasının sorunu çözmeyebileceği iddia edildi.

Washington Post'ta yayımlanan makalede, ABD'deki son nüfus sayımına göre ülkedeki açlık sorununun bir ay öncesine kıyasla iyileştiği ancak gıda yardımı alanların sayısının Kovid-19 öncesine göre halen çok yüksek olduğu belirtildi.

Federal devletten gıda desteği alanların sayısının geçen yıla göre 2 milyon, Kovid-19 salgınının baş gösterdiği 2019'a kıyasla ise 6 milyon daha fazla olduğu kaydedildi.

Çalışma İstatistikleri Bürosuna göre, sığır eti, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri de dahil olmak üzere market ürün fiyatlarının enflasyon nedeniyle bir yıldır devamlı yükseldiği için yardım paralarının gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığına değinildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta gıda yardımı rakamlarını artırması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, ekonomistlerin ve açlıkla mücadele eden kuruluşların "sevinmek için erken olduğu" yönündeki uyarısı paylaşıldı.

Yardım kuruluşlarındaki rakamlar endişe verici

ABD genelinde 200 gıda bankasından oluşan bir ağa sahip olan Feeding America, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 daha az gıda dağıttığını, ancak yardım alanların 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğunu açıkladı.

Yardım kuruluşu, yardıma muhtaç aile sayısında geçen yıla oranla kısmi bir azalma olsa da, mayıs ayına kıyasla haziranda ihtiyaç sahiplerinin arttığına dikkat çekti.

California'daki Central California Food Bank isimli gıda yardım kuruluşu da Fresno bölgesinde gıda desteğine ihtiyaç duyanların sayısının Kovid-19 salgını öncesine göre yüzde 30 daha fazla olduğu, perakendecilerden gelen bağışlarda da düşüş yaşandığı bilgisini paylaştı.

Northwestern Üniversitesi Politika Araştırma Enstitüsü Müdürü Diane Whitmore Schanzenbach, ağustos başındaki rakamlara bakıldığında, federal yardımlardaki artışla gıda yardımı alan ailelerin alışveriş istatistiklerinin örtüştüğünü ve bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Schanzenbach, istatistiklerle ilgili olarak, "Herkesin sorusu şu olmalı: Burada bir gıda güvensizliği platosu görecek miyiz yoksa iyileşmeye devam edecek miyiz? Ekonomi iyiye gittiği için gelişmeye devam etmesini bekliyorum. Ancak durgunluklardan en çok yoksullar etkileniyor ve toparlanmaları daha uzun sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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Washington Post: Gıda yardımlarındaki artış milyonlarca Amerikalının açlık sorununu çözemeyebilir - Haberler
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