Washington Post: Biden yönetimi mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyurmaya hazırlanıyor
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Washington Post: Biden yönetimi mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyurmaya hazırlanıyor

Washington Post: Biden yönetimi mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyurmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı belirtildi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı belirtildi.

Washington Post gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Biden yönetiminin uzun süredir tütün ürünleri karşıtları ve insan hakları savunucularının yaptığı bir çağrıya kulak vereceğini kaydetti.

Biden yönetiminin mentollü ve aromalı sigara türlerini yasaklamaya hazırlandığını ve planın bu hafta içinde duyurulabileceğini belirten yetkili, bu tür sigaraların en çok Afrika kökenli Amerikalılara zarar verdiğini kaydetti.

Yetkili, Biden'ın önereceği yasağın yürürlüğe girmesinin yıllar alabileceğini ancak bu adımın bile sigara karşıtı topluluklar tarafından memnuniyetle karşılanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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