Washington Post: Abd-Meksika Sınırında Gözaltına Alınan 7 Yaşındaki Kız Susuzluktan Hayatını...

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki Guatemalalı kız çocuğunun susuzluktan hayatını kaybettiğini yazdı.

Adı açıklanmayan kız, geçen hafta Meksika'dan ABD'ye geçtikten sonra sınır devriyeleri tarafından babasıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Küçük kızın 8 saatten fazla bir süre sonra nöbet geçirdiği ve ateşinin çıktığı bildirildi.

Washington Post'un haberine göre, gümrük yetkilileri Guatemalalı kızın "bir kaç gündür yemek yemediğini ve su içmediğini" de söyledi.

El Paso kentindeki çocuk hastanesine götürülen kız kalbi durduktan sonra hayata döndürülse de hastanede 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Yetkililer otopsi yapılacağını ancak sonucun açıklanmasının haftalar alacağını söylüyor.

Hastanedeki doktorlar ise çocuğun ölüm nedeni olarak ateş, aşırı sıvı kaybı ve septik şoku gösterdi.



Küçük kıza nöbet geçirmeden önce göçmen merkezinde yemek ve su verilip verilmediği henüz açıklık kazanmadı.

'Hesap vermeyen zulüm kültürü'

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu, baba ve kızın 6 Aralık'ta yerel saatle 22: 00 sularında New Mexico'nun Lordsburg kentinin güneyinde 163 kişilik bir grup içinde devriye görevlilerine teslim olduklarını bildirdi.

Büro Sözcüsü Andrew Meehan, "Çocuğun ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Devriye görevlileri çocuğun hayatını kurtarmak için zorlu koşullarda elinden geleni yaptı" dedi.

ACLU Sınır Hakları Merkezi ise gümrük yetkililerini "hesap vermeyen ve zulüm kültürü" nedeniyle küçük kızın ölümüne neden olmakla suçluyor. ACLU'nun danışmanı Cynthia Pompa, "Bu olayın ortaya çıkması için bir hafta geçmiş olması gerçek bir şeffaflığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu trajedinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için sıkı bir soruşturma ve gelecekte ölümleri engellemek için ciddi reformlar yapılması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

ABD İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu sene aile konvoyları halinde yolculuk eden göçmenlerin gözaltılarında büyük bir artış olduğunu, ailelerin gözaltında kalmasına yönelik sınırlamalar nedeniyle göçmenlerin çocuklarını yanlarında getirmeye başladığını açıkladı.

Kasım ayında ABD'nin sınır devriyeleri, ülkenin güneybatı sınırında "aile ünitesi üyesi" olarak tanımladıkları 25 binden fazla göçmeni gözaltına almışlardı.