Washington Polisi: Kongredeki olay, terörle ilişkili gibi durmuyor
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Washington Polisi: Kongredeki olay, terörle ilişkili gibi durmuyor

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Washington Polisi: Kongredeki olay, terörle ilişkili gibi durmuyor

ABD'nin başkenti Washington'da polis, bugün Kongre çevresindeki barikatlara bir kişinin aracıyla çarpmasının terörle ilişkili gibi durmadığını açıkladı.

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ABD'nin başkenti Washington'da polis, bugün Kongre çevresindeki barikatlara bir kişinin aracıyla çarpmasının terörle ilişkili gibi durmadığını açıkladı.

Washington'da bir şüphelinin aracıyla iki polise ve Kongre yerleşkesindeki barikatlara çarpması yerleşkede güvenlik alarmına yol açtı.

ABD Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman ve Washington DC Polis Müdür Vekili Robert Contee olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Pittman, yerel saat ile 13.00'de bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara daldığını anlatarak, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Olayda iki Kongre polisinin de yaralandığını aktaran Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi." dedi.

Pittman, saldırgan ve polis memurlarının kimlikleri hakkında şu anda herhangi bir detay paylaşamayacaklarını da kaydetti.

6 Ocak Kongre baskınının ardından Kongre polisinin zor günler geçirdiğini vurgulayan Pittman, "Amerikan halkından, Kongre polislerini ve ailelerini dualarına katmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"Olay terörle ilişkili gibi durmuyor"

Öte yandan Washington DC Polis Müdür Vekili Contee de olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, Park Polisi ve Kongre Polisi ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Olayda yaşamını yitiren polis memurunun ailesine de taziyelerin ileten Contee, "Olay terörle ilişkili gibi durmuyor ancak soruşturmamız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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