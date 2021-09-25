WASHİNGTON - Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar anıldı - Haberler
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WASHİNGTON - Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar anıldı

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'nin Washington kentinde bulunan National Mall parkına, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden Amerikalıları anmak için, 640.000'den fazla beyaz bayrak yerleştirildi.

ABD'nin Washington kentinde bulunan National Mall parkına, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden Amerikalıları anmak için, 640.000'den fazla beyaz bayrak yerleştirildi. 20 dönümlük bir alanı kaplayan "In America: Remember" isimli açık hava enstalasyonu iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.

WASHİNGTON - Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar anıldı

WASHİNGTON - Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar anıldı

WASHİNGTON - Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar anıldı

WASHİNGTON - Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar anıldı
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
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