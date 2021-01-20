WASHINGTON - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
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WASHINGTON - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu

20.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:20

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı.

Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

WASHINGTON - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
WASHINGTON - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
WASHINGTON - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
WASHINGTON - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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