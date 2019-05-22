Washington Eyaletinde Kabul Edildi: Öldükten Sonra Gübre Olmak Mümkün

Ölünce gömülmek mi istersiniz, yoksa yakılmak mı? ya da gübre olmak mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti sakinlerinin artık 'çevre dostu' bir gübreye dönüşmek gibi bir tercih şansı daha var.

Vali Jay Inslee insan bedeninin doğal organik maddeye dönüşmesinin önünü açan yasayı imzaladı ve Washington ölüleri toprağa gömme ve yakma işlemlerine alternatif olarak gübreleştirmeye izin veren ilk eyalet oldu. Euronews.com'da Görüntüle