Washington DC ve Virginia Eyaletlerinde 3 ay aradan sonra kuaförler açıldı Washington DC ve Virginia Eyaletlerinde 3 ay aradan sonra Cuma günü aralarında Türk işletmecilerinde bulunduğu kuaförler yeniden hizmete açıldı.

Washington DC ve Virginia Eyaletlerinde 3 ay aradan sonra Cuma günü aralarında Türk işletmecilerinde bulunduğu kuaförler yeniden hizmete açıldı. 3 ay aradan sonra tekrar çalışmaya başlayan kuaför salonu işletmecileri ekonomik sorunlar yaşadıkları dönemde tekrar işe başlamanın sevincini yaşıyorlar. Kuaförler randevu sistemiyle çalışmaya başladı, Müşteriler ve kuaförde çalışanların sağlığı için hijyen ve tedbirlere uyuluyor . Virüs yoğunluğuna rağmen yoğunluğun yaşandığı kuaförlerde müşterilerin hijyen kurallarından memnun olduğu gözlemlendi.

Türk Kuaför ve işletmeci Vedat Etirli, çalışmayı özlediklerini, kuaförlerdeki temizlik, hijyen koşullarına uyulduğunu aktarırken " Müşteri ve çalışanlarımızın sağlığı bizim için önemli, ilk gün olduğu için talep şuan çok fazla. Yoğun tempoda çalışıyoruz, müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka kuaför işletmecisi Doğan Orhan, işlerin eskisi gibi olmadığını, randevulu sisteme geçilse de insanların hala korktuğunu belirtirken, Orhan, "3 ay sonra dükkanları açmanın mutluluğun yaşıyoruz, randevulu sisteme geçsek de hala insanlar bazı şeylere tam adapte olamadı. Ekonomik olarak zor dönemler yaşasak da şimdi çalışarak durumumuzu düzeltmeye çalışıyoruz, en büyük temennimiz hastalığın tamamen bitmesi" açıklamalarında bulundu. Kuaförde çalışan Tuncay Demir ise "Zor bir dönemden geçiyoruz., Duygusal olarak baktığımızda işimi çok seviyorum ama kaybetme korkusu da yaşadım şimdi çok şükür tekrar çalışmaya başladım" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA