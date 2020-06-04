Washington DC'deki Floyd gösterileri (2)
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Washington DC'deki Floyd gösterileri (2)

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti.

04.06.2020 03:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 04:01

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Güvenlik güçleri gösterilerde önlem aldı.

Washington DC'deki Floyd gösterileri (2)

Kaynak: AA

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