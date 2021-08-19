Washington DC'deki bomba paniği şüphelinin teslim olmasıyla sona erdi

ABD'nin başkenti Washington DC'de patlayıcı cihaz bulunduğundan şüphelenilen aracın sürücüsü saatler sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de patlayıcı cihaz bulunduğundan şüphelenilen aracın sürücüsü saatler sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de içerisinde patlayıcı cihaz olduğundan şüphelenilen araç paniğe neden olmuş, güvenlik güçleri Kongre Binası Kütüphanesi çevresindeki bulunan araç nedeni ile kütüphane çevresindeki binaların tahliye etmişti. Saatler süren müzakerenin ardından 49 yaşındaki Floyd Ray Roseberry adlı şüpheli, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Roseberry'nin teslim olmasının ardından açıklama yapan Kongre Polis Şefi Thomas Manger, Kongre Binası yakınlarında aracında bomba bulunduğunu iddia eden zanlının teslim olduğunu ve olaysız bir şekilde gözaltına alındığını aktardı. Şüphelinin amacının ne olduğunu henüz bilmediklerini belirten Manger, aracın yetkililer tarafından arandığını ve araçta hala patlayıcı olup olmadığını bilmediklerini ve hala "aktif bir olay yeri" olduğunu açıkladı.

Manger ayrıca, yetkililerin Roseberyy ile yazı tahtası aracılığıyla görüşmeye çalıştığını ifade ederek, Roseberry'e robot yardımı ile bir telefon gönderildiğini ancak kullanmayı reddettiğini aktardı. Manger, şu ana kadar şüphelinin başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair "hiçbir belirti" olmadığını ifade etti.

Sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Roseberry, sosyal medya hesabı üzerinden 30 dakikalık bir canlı yayın yapmış, ABD Başkanı Joe Biden'ın istifa etmesini istemişti. Yayında devrimin başladığını belirten Roseberry, elinde patlayıcı olduğunu iddia ettiği tenekeyi ve fünyesini göstermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı