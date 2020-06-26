Washington DC'de George Floyd protestosu
Toplanan kalabalığın slogan atması Kalabalığın slogan atarak yürümesi WASHINGTON - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında ABD'nin Başkenti Washington'da Beyaz...
26.06.2020 04:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 04:47
Toplanan kalabalığın slogan atması
Kalabalığın slogan atarak yürümesi WASHINGTON - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında ABD'nin Başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde gösteriler devam ediyor.
Kaynak: AA