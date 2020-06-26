Washington DC'de George Floyd protestosu
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Washington DC'de George Floyd protestosu

Toplanan kalabalığın slogan atması Kalabalığın slogan atarak yürümesi WASHINGTON - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında ABD'nin Başkenti Washington'da Beyaz...

26.06.2020 04:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 04:47

Toplanan kalabalığın slogan atması

Kalabalığın slogan atarak yürümesi WASHINGTON - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında ABD'nin Başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde gösteriler devam ediyor.

Washington DC'de George Floyd protestosu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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