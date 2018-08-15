Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" İtirafı!
Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü, Türkiye için yayınladığı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında" ifadesini kullandı.
Uluslararası Finans Enstitüsü yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.
DOĞRU POLİTİKALARLA CARİ AÇIK AZALIR
Raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi. Ayrıca raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi.