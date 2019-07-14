Washington'dan S-400 hamlesi: Güney Kıbrıs'a silah ambargosu kalkıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerin Türkiye'ye gelmesinin ardından Güney Kıbrıs'a 32 yıldır uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerin Türkiye'ye gelmesinin ardından Güney Kıbrıs'a 32 yıldır uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.
Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni yasa tasarısı, 171'e 253 oyla geçti. Yasanın onaylanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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