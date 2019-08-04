Washington'dan İdlib'teki ateşkese ilişkin açıklama

Washington'dan İdlib'teki ateşkese ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sivil kaybın engellenmesinin öneminin altı çizildi.

4.08.2019 11:36
Washington'dan İdlib'teki ateşkese ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sivil kaybın engellenmesinin öneminin de altı çizildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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