Washington'dan Ankara'ya "S-400'lerden kurtulun" çağrısı

22.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:12

ABD'li üst düzey bir yetkili, ilişkilerde ilerleme sağlanması için Türkiye'nin S-400'lerden "kurtulması" gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Akar ise S-400'lere yönelik sürecin işlediği mesajı verdi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir üst düzey yetkili, "Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerinden kurtulması gerektiğini" söyledi. Adının saklı kalması koşulu ile basın mensuplarına açıklama yapan ABD'li yetkili, Washington-Ankara hattındaki ihtilaf konularından birini oluşturan Rus hava savunma sistemlerine yönelik, "Türkiye için (müzakere) masasında hala yer var. Bunun olabilmesi için ise S-400'leri ya yok etmeleri ya da geri vermeleri gerektiğini biliyorlar" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'ler konusundaki restine de değinen yetkili, "(Türkiye) ilerleme seçeneklerinin olduğunu biliyor, bu seçenek de bizim ilerleyebilmemiz için kendilerini S-400'lerden kurtarmaları" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) uyarınca yaptırımlara hedef olabileceğini de sözlerine ekledi. ABD'den gelen daha önceki açıklamalarda da, CAATSA yaptırımlarının devreye girebileceği tehdidi gündeme gelmişti.



Akar: S-400 çalışacak



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda S-400'lerden geri adım atılmayacağı mesajı verdi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, "S-400 çalışacak" dedi ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim süreci tamamlandığında planlanan faaliyetlerin uygulanacağını söyledi. Akar, "S-400'lerin birinci filo ve iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim süreci devam ediyor. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız" şeklinde konuştu.



Bakan Akar, ABD'den alınan F-35'lere ilişkin olarak da, "Beş F35'ten dördünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor" dedi.



Erdoğan "geri adım yok" demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz" tavır sürerse, Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yaptığı çalışma ziyaretinde Washington'a iletiklerimi söylemişti. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak geri adım atmayacağını vurgulayan Erdoğan "Sayın Trump'a, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alma noktasına nasıl geldiğini bir kez daha ifade ettim. Zaten kendisi de bu konuda bize hak veriyor. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik" diye konuşmuştu.



