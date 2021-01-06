Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi
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Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi

06.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:00
Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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