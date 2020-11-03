Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
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Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

03.11.2020 02:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 02:21

ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan şiddet içerikli protestolar, seçim öncesinde iş yeri sahiplerini endişelendiriyor.

Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı.

Bununla beraber New York'ta da benzer endişelerin hakim olduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığı, New York polisinin halka uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da başkanlık yarışını kazanmasının ardından, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.

Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi
Washington'daki mağazalarda seçim sonrası için güvenlik önlemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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