Washington'daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı
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Washington'daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

15.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor.

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Salgın, günlük hayatın yanı sıra sanat etkinliklerini de büyük ölçüde etkiledi. Washington'da John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi canlı gösterilere güvenli bir şekilde dönme yolları arıyor

Washington'daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:50:50. #1.15#
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