Washington'daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor.

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Salgın, günlük hayatın yanı sıra sanat etkinliklerini de büyük ölçüde etkiledi. Washington'da John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi canlı gösterilere güvenli bir şekilde dönme yolları arıyor

Kaynak: DailyMotion.com