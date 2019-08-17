Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında çelik yelek giyen şüpheli kişi gözaltına alındı

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında çelik yelek giyen şüpheli kişi gözaltına alındı

ABD Gizli Servisi yetkilileri, başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında kurşungeçirmez yelek giyen şüpheli bir kişiyi yakaladı.

17.08.2019 10:53
Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında çelik yelek giyen şüpheli kişi gözaltına alındı

ABD Gizli Servisi yetkilileri, başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında kurşungeçirmez yelek giyen şüpheli bir kişiyi yakaladı.

İsrail'in ABD Büyükelçilinin dışında yürüyen şüpheli bir kişi gözaltına alındı. ABD Gizli Servisi yetkilileri, şüphelinin kurşungeçirmez yelek giydiğini ve bıçak taşıdığını açıkladı. Olayın ardından Büyükelçiliğin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta inceleme yapıldı, aracın içinden şüpheli bir şeyin çıkmadığı öğrenildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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