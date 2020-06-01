Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi (2)
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Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi (2)

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi.

01.06.2020 03:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 03:43

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Başkent Washington sokaklarında polisin zaman zaman göz yaşartıcı gaz sıktığı kalabalık, sloganlar atarak eylemlerine devam ediyor.

Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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