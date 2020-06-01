Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi
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Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi.

01.06.2020 02:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:55

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Başkent Washington sokaklarında polisin zaman zaman göz yaşartıcı gaz sıktığı kalabalık, sloganlar atarak eylemlerine devam ediyor.

Washington'daki Floyd gösterilerinde tansiyon yükseldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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