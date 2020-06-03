Washington'da Ulusal Muhafızlar sokaklara konuşlandırıldı
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Washington'da Ulusal Muhafızlar sokaklara konuşlandırıldı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan şiddet olaylarına karşı başkent Washington'da Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev yapıyor.

Washington'da Ulusal Muhafızlar sokaklara konuşlandırıldı
03.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:00

ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan şiddet olaylarına karşı başkent Washington'da Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev yapıyor.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından başlayan protestolar şiddetinin arttırarak devam ediyor. Ülke genelinde artan şiddet olaylarına karşı çok sayıda şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, on binlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Başkent Washington'da da Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri her geçen gün arttırılırken bin 300 Ulusal Muhafız şiddet olaylarına karşı sokaklara konuşlandırıldı. Akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladığında Beyaz Saray'ın önü ve etrafının güvenlik kontrolü sağlanıyor.

Başkentte bu akşamdan itibaren ayrıca bin 500 Ulusal Muhafızın daha görev alması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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