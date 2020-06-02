Washington'da Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Gerginlik
Washington Belediyesi'nin Pazar gecesi 23'te sokağa çıkma yasağı ilan etmesine bir saat kala göstericiler bina camlarını kırmaya, polislere şişe fırlatmaya ve araçları ateşe vermeye başladı.
02.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:48
Washington Belediyesi'nin Pazar gecesi 23'te sokağa çıkma yasağı ilan etmesine bir saat kala göstericiler bina camlarını kırmaya, polislere şişe fırlatmaya ve araçları ateşe vermeye başladı. Video: Üzeyir Yanar - VOA Türkçe
Kaynak: DailyMotion.com