Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu

Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu
03.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 'Blue Angels (Mavi Melekler)' ve 'Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)' isimli askeri savaş uçakları, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 'Blue Angels (Mavi Melekler)' ve 'Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)' isimli askeri savaş uçakları, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.

Dünyada koronavirüsün en çok görüldüğü ABD'de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde New York ve New Jersey'de havalanan Mavi Melekler ve Gök Gürültüsü Kuşları isimli savaş uçakları, bu kez de başkent Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde havalandı. Sağlık çalışanlarına moral vermek için gösteri yapan uçaklara Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDIWashington'un en turistik yerlerinden National Mall'da gösteriyi izleyeme gelenler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Kimilerinin maske dahi takmadığı gösteri sırasında binlerce kişi yan yana gösteriyi izledi. Güzel havayı fırsat bilen binlerce Washingtonlılar, yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Demet Özdemir Safiye Soyman
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Şenol Güneş Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:36:29. #1.15#
title