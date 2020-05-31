Washington'da protestolar devam ediyor
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Washington'da protestolar devam ediyor

Washington'da protestolar devam ediyorABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler, başkent Washington'da sürüyor.

31.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:11

Washington'da protestolar devam ediyor

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler, başkent Washington'da sürüyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Washington'daki gösterilerde polis, göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Protestocular, "Nefes alamıyorum", "Siyah hayat önemlidir", "Ben Floyd'um" sloganları attı. Beyaz Saray çevresindeki mağazalar da protestocuların hedefi haline geldi.

Washington'da protestolar devam ediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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