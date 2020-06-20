Washington'da protestocular kölelik yanlısı generalin heykelini ateşe verdi ABD'nin başkenti Washington DC'de ırkçılık karşıtı bir grup gösterici, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini devirerek ateşe verdi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de ırkçılık karşıtı bir grup gösterici, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini devirerek ateşe verdi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan ırkçılık tartışmaları sıcaklığını korurken, 19. yüzyılda kölelik yanlısı eyaletlerden kurulan Amerikan Konfedere Devletleri döneminden kalma heykeller de protestocuların hedefi oluyor.

Washington DC'de, köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran 1865 gününe ithafen düzenlenen gösteride protestocular, Amerikan Konfedere Devletleri dönemine ait tek heykel olan ve General Albert Pike'ı temsil eden heykeli hedef aldı.

Heykeli, yaklaşık 1 saat süren çabayla bağladıkları ipleri çekerek deviren protestocular, ardından ateşe verdi.

Heykelin bulunduğu Judicial Meydanı karşısında bir polis merkezi olmasına rağmen polis duruma müdahale etmedi.

Trump'tan gözaltı çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, yaşananlara Twitter üzerinden tepki göstererek, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a protestocuları gözaltına alma çağrısında bulundu.

Trump, Bowser'ı etiketlediği paylaşımında, "DC polisi, bir heykelin yıkılıp yakılmasını izlerken işini yapmıyor. Bu kişiler gözaltına alınmalı. Bu ülkemiz için utanç verici." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA