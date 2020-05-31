Washington'da polis protestoculara gaz bombası attı
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Washington'da polis protestoculara gaz bombası attı

Washington'da polis protestoculara gaz bombası attı ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler, başkent Washington'da şiddetini arttırdı.

31.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:03

Washington'da polis protestoculara gaz bombası attı

WASHINGTON - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler, başkent Washington'da şiddetini arttırdı. Polis, protestoculara gaz bombası ile müdahale etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, şiddetini arttırıyor. Başkent Washington'da gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü. Kentte Gizli Servis, atlı birlikler, Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Washington genelinde devam eden protestolarda çöp konteynerleri ateşe verildi. Polis, protestoculara gaz bombası atarak müdahale etmeye çalıştı.

Washington'da polis protestoculara gaz bombası attı

Kaynak: İHA

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