Washington'da "Mülteciler ve Türkiye" Paneli

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen panelde Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için gösterdiği çaba, somut örnekler ve saha araştırmaları ışığında ele alındı.

Washington merkezli Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen panelde Türkiye'nin özellikle Suriyeli mültecilere yönelik attığı adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Panele konuşmacı olarak katılan Meriam Salem, Jude Alawa, Kinga Karlowska, Samantha Hunt, Lawrence Laws ve Ryan McCarthy, Türkiye'nin belli bölgelerini ziyaret edip mülakat yaptıkları Suriyeli mültecilerle ilgili izlenimlerini katılımcılara aktardı.

Suriyelilerin Türkiye'deki yaşamları ve kendi sosyal çevrelerindeki sorunları üzerine Juliette Tolay liderliğinde gerçekleştirilen çalışma, Suriyeli mültecilerle ilgili birçok insan hikayesinin de saha araştırmasına yansımasına zemin hazırladı. "Mülteciler ve Türkiye" başlıklı panele katılan konuşmacılar da Türkiye'de geçirdikleri zaman boyunca yaptıkları araştırmanın sonuçlarını söz konusu panelde yorumladı.

Suriye'deki savaşın ardından Türkiye'de kendilerine yeni bir yaşam alanı bulan Suriyeli birçok aile ile görüşen saha araştırma ekibi, fotoğraflar eşliğinde gözlemlerini aktardı. Bu tür çalışmaların önemine değinilen panelde, hem devletin hem de bizzat halkın halen Suriyeli mültecilere çok önemli destek verdiğine vurgu yapıldı.