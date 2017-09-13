Washington'da Liseye Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı
ABD'nin başkenti Washington'da liseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
ABD'nin başkenti Washington'da liseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, Washington'un Spokane kentinde Rockford Freeman Lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralananların hastanelere sevk edildiğini bildirildi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Güvenlik nedeniyle bölgedeki tüm okulların kapatıldığı açıklandı.
(Hasan Çelik/İHA)