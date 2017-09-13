- Washington'da liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı



WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da liseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, Washington'un Spokane kentinde Rockford Freeman Lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralananların hastanelere sevk edildiğini bildirildi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Güvenlik nedeniyle bölgedeki tüm okulların kapatıldığı açıklandı.