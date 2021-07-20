Washington'da Kurban Bayramı namazı
Müslümanların camiye gelişi Bayram namazı kılınması WASHINGTON - ABD'de başkent Washington DC ve çevre eyaletlerde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya geldi.
Müslümanların camiye gelişi
Bayram namazı kılınması
WASHINGTON - ABD'de başkent Washington DC ve çevre eyaletlerde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk