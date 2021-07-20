Washington'da Kurban Bayramı namazı
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Washington'da Kurban Bayramı namazı

Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Müslümanların camiye gelişi Bayram namazı kılınması WASHINGTON - ABD'de başkent Washington DC ve çevre eyaletlerde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya geldi.

Müslümanların camiye gelişi

Bayram namazı kılınması

WASHINGTON - ABD'de başkent Washington DC ve çevre eyaletlerde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya geldi.

Washington'da Kurban Bayramı namazı
Washington'da Kurban Bayramı namazı
Washington'da Kurban Bayramı namazı
Washington'da Kurban Bayramı namazı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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