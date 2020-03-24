Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Washington, Güncel

Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor

OLYMPIA/SAN ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılması ve 7 milyondan fazla kişinin evlerinden çıkmaması talimatı verildi.

24.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:52
Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor

OLYMPIA/SAN ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılması ve 7 milyondan fazla kişinin evlerinden çıkmaması talimatı verildi.

Washington Valisi Jay Inslee, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Bu tasavvur edemediğimiz ölçekte bir insanlık trajedisi. Bu savaşı kazanmak için çaba sarf etme zamanı." ifadesini kullandı.

Inslee'nin talimatıyla eyalette 6 Nisan'a kadar zorunlu olmadıkça 7 milyondan fazla kişi evlerinden çıkmayacak, market, eczane, banka ve benzin istasyonları haricindeki iş yerleri kapatılacak.

Eyalette ayrıca düğün ve cenaze gibi tüm kamusal ve sosyal toplantıların yasaklandığı belirtildi.

Washington'da 110 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 200 kişide virüse rastlandı.

Porto Riko'dan 787 milyon dolar mali yardım paketi

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız olan özerk bölge Karayip adası Porto Riko, Kovid-19 salgınının adadaki ekonomik etkisini hafifletmek için 787 milyon dolarlık mali yardım paketi açıkladı.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, yardım paketinin, ev, araç, bireysel ve ticari krediler için 90 günlük moratoryum, hemşire, polis ile diğer acil durum ve sağlık çalışanları için 2 bin ile 4 bin dolar arasında değişen ikramiyeleri kapsadığını söyledi.

Vazquez, hükümetin, 15 Mart'ta başlayan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı esnasında uzaktan eğitimi geliştirmeye 250 milyon dolar harcayacağı, 134 binden fazla kamu çalışanına acil durumlarda ödeme yapacağı, federal yardım almaya hak kazanamayan, 50 veya daha az çalışanı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler için 1500 dolarlık ödenek ayıracağını kaydetti.

Porto Riko'da yaklaşık 170 bin serbest çalışana da 500 dolarlık yardım yapılacağını bildiren Vazquez, "Bu savaşı kazanacağız." dedi.

Adada, Kovid-19 görülen kişi sayısı 31, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi Haberler
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
İlginç istatistik! Ölü sayısının yarısından fazlası 2 Avrupa ülkesinde Haberler
İlginç istatistik! Ölü sayısının yarısından fazlası 2 Avrupa ülkesinde
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor Haberler
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ender Saraç Acun Ilıcalı Olga Kurylenko Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:28:07. #1.14#
title